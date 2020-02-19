شاهدوا والدة زين العمر.. ولاحظوا طيبتها أثناء الدعاء له

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2020 11:54 مساءً - تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه والدة الفنان اللبناني زين العمر ورفعت فيه الدعاء من أجله.

وتمنت الوالدة لابنها النجاح في كل خطوة يقوم بها مشيرة رداً على سؤال عن درجة حبها له إلى أنه لا يمكنها تقدير هذا الحب بالكلمات.

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ولفت الفيديو أنظار عدد كبير جداً من المتابعين خصوصاً أنها المرة الأولى التي تظهر فيها والدة الفنان في مقطع مصور.

وعلق الكثيرون على شكلها محاولين تحديد الملامح المشتركة بينها وبين ابنها فيما ركز آخرون على ما يظهر على وجهها من صدق وطيبة ومحبة.



ويشار إلى أن زين نشر الفيديو قبل هذا على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مع التعليق: “هيدي إمي عم تدعيلي بالخير وأنا صورتها. خليلكن أمهاتكن جمعياً”.

ويذكر أن الفنان اشعل المواقع في وقت سابق بعدما نشر صورة لابنته لمناسبة يوم ميلادها. وقد أبهرت الجميع بجمالها ونعومتها. وأرفق الصورة برسالة وجهها إليها وكتب فيها: “رسالة إلى اإبنتي في ليلة عيد ميلادها. كوني قوية يا ملكتي ولا تحني رأسك لغير الله. بحبك يا بابا والله يعطيكي ويعطيي ولاد الناس كل الأيام الحلوة. بعيدك عمري على حسابك”.