طرح الفيلم الإماراتي "شبح" 26 مارس

قررت الشركة المنتجة للفيلم الإماراتي "شبح" (Ghost) للكاتب والمخرج عامر سالمين، طرحه بدور العرض السينمائي في الإمارات يوم 26 مارس/آذار.

ونشر سالمين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ملصقاً جديداً للفيلم، الذي يجمع بين الرعب والكوميديا.

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والعمل من بطولة مريم سلطان وعبدالله الجنيبي وحميد العوضي وخالد النعيمي وآلاء شاكر وسيف أحمد ومايد البلوشي.

وكان الفيلم صور في عدد من مرافق التصوير والإنتاج التابعة لـ"توفور 54" بأبوظبي، من بينها مدينة خليفة الصناعية "كيزاد"، كما أنه يجدد التعاون بين شركتي "توفور 54" و"سينما - يجن فيلمز"، بعد نجاح تجربة سالمين الأولى "عاشق عموري".

وتتناول حكاية الفيلم صراعاً عائلياً حول إرث قديم، وتدور حول جدة تطلب اجتماع كل أفراد عائلتها، في بيت العائلة الكبير قبل أن توافق على بيعه، وبانتقال الأبناء من أبوظبي إلى بيت العائلة، يواجهون العديد من الأحداث الغامضة.



