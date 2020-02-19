خطف شقيق الفنانة آلاء حسين بالعراق

كشف المخرج العراقي فراس السراي تعرض المتظاهر إبراهيم حسين، شقيق الفنانة آلاء حسين، للاختطاف والتعذيب، للمرة الثانية، وإرسال خاطفيه صور اختطافه وتعذيبه إلى ذويه أثناء التعذيب.

وقال فراس، عبر حسابه على "تويتر"، إنه سبق وتم اختطاف إبراهيم حسين، لكنه عاد بعدها للساحة (المظاهرات)، ليتم اختطافه مجددا، وهو حالياً لا يزال بأيدي الخاطفين، متسائلا: "إلى متى هذا القمع والقتل والترهيب".

من ناحية أخرى، أكدت الممثلة آلاء حسين، عبر موقع "أنستقرام" خبر اختطاف شقيقها المسعف إبراهيم حسين، وقالت: "العائلة على تواصل مع الأجهزة الأمنية".

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ونشرت حسين: "إلى كل الأهل والأصدقاء والزملاء والصحفيين شكراً للتواصل وأعتذر عن الرد أو التصريح لظرف خاص، محبة وتحية لقلوبكم الصادقة".

وكانت حسين قالت سابقاً إنها تتعرض وشقيقها لتهديدات كثيرة بسبب موقفهما المؤيد للاحتجاجات الشعبية في العراق.

وآلاء حسين ممثلة عراقية، من مواليد العاصمة بغداد شاركت في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بين سوريا والعراق، منها "البقاء على قيد العراق، الحب والسلام، سليمة مراد، الشيطان في قلب امراة".



