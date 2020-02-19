شريهان تحتضن شابا وتوجه له رسالة عبر إنستغرام

شاركت الفنانة المصرية شيريهان، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها وهي تحتضن شاب ووجهت له رسالة خاصة.

شريهان، ظهرت في الصورة مع كابتن نور خطاب، وعلقت على الصورة قائلة: “مثال رائع لكل شاب مصري، إنسان مجتهد “قولًا فعلًا عملًا أمانةً وضميرًا”.. مثال جميل لكل شاب طامح لتحقيق الهدف والحلم والوصول إليه بمنتهى النجاح.. تعاملي معه كان منذ فترة طويلة والحقيقة أنه لا يتغير أبدًا!! بل يزداد جمالًا وخُلُقًا، مثل الذهب الصافي والعملة النادرة التي تزداد قيمتها مع مرور الوقت والزمن”.

وأضافت: “شاهدته وهو يبني نفسه بنفسه من الصفر وكان عنده حلم رائع، الأهم من الحلم إنه كان يصدق حلمه ويعمل على تحقيقه ويعلم كيف يستطيع جعله حقيقة ناجحة ثابتة.. أنا شخصيًا عاصرت وشاهدت صعوبات له كثيرة وكبيرة وشاهدته أيضًا وهو يتغلب ويتفوق على عليها بالإبتسامة والعمل والصبر والاجتهاد والعزيمة والتوكل على الله”.

وتابعت: “نور خطاب لا أعلم لماذا اليوم ولكن شعرت إنه حقه عليا أن أشهد له بمدى سعادتي به وبما وصل إليه وأقول له أنا فخورة بك يا نور جدا جدا جدا.. فخورة على جميع المستويات إنسانيا عمليًا وك شاب ومواطن مصري رائع.. فخورة وكل يوم تزداد ثقتي بك.. شكرًا نور خطاب ليس فقط لما تقدمه من عمل رائع لي، بل شكرًا على ما قدمته أنت لنفسك ولأسرتك وعملك وجميع من تعامل معك وما حققته وستحققه في المستقبل وبنجاح إن شاء الله.. بالتوفيق دائمًا فأنت تستحق وحقًا “من جد وجد”.

Advertisements

يذكر أن كابتن نور خطاب، هو مدرب اللياقة البدنية للنجوم ومقدم برنامج “ولسه ممكن” المذاع على قناة “النهار” ومن أشهر المدربين فى هذا المجال

قد يهمك ايضاً:

شيريهان توجه رسالة مؤثرة للزعيم عادل إمام

شيريهان تنعى رفيق دربها محمود الجندي "وداعا يا حبيب رزة"