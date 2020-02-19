جورج وسوف يلتقي بابنته بعد 4 سنوات من الفراق

أحيا الفنان السوري جورج وسوف، مجموعة من الحفلات في أحد الفنادق الشهيرة بقطر، وذلك بعد غياب دام لمدة 5 سنوات .

الفنان السوري، كان قد تواجد في قطر لفترة للعلاج من إصابته بالجلطة منذ أكثر من ست سنوات، وهناك تعرف على زوجته الثانية بطلة الراليات القطرية ندى زيدان.

و رزق جورج وسوف، بطفلة من ندى منذ ما يقارب أربع سنوات أطلق عليها اسم “عيون” و لم يرها منذ ولادتها، إذ ولدت في قطر حيث تقيم والدتها، ولكنه كان حريص على متابعتها عبر تطبيق “الواتساب”، بعد انفصاله عن والدتها.

واستغل جورج وسوف، زيارته الحالية لقطر، في زيارة ابنته ورؤيتها للمرة الأولى بعد بلوغها سن الرابعة.

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وكانت ندى زيدان قد توقفت عن عملها بسبب زواجها، ولكنه عادت الى مزاولة نشاطها، إضافة إلى كونها وجهاً إعلانياً لعدد من الماركات التجارية.

يُذكر أن جورج وسوف تعرض لجلطة دماغية عام 2011، اصيب على إثرها بشلل نصفي في جانبه الأيسر، حيث خضع النجم السوري للعلاج في عدد من الدول العربية والأوروبية، وحتى الآن يعاني من آثارها.

من ناحة أخرى، كان فيديو كليب «سكت الكلام» آخر ما طرحه النجم السوري جورج وسوف، والأغنية من كلمات عاطف يونس، وألحان شاكر الموجي، والكليب من إخراج أحمد المنجد، وشهد العمل ظهور النجمين السوريين عابد فهد و ميلاد يوسف بالإضافة إلى الفنانة اللبنانية تاتانيا مرعب.

وأحيا الفنان السوري، حفل رأس السنة مع محبيه في سوريا، وذلك بحفل غنائي كبير في فندق ايتوال لوشاتو، بمدينة اللاذقية.