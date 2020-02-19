بعد قرار المنع مي كساب تكشف عن مهرجان "طيب ليه كده" لزوجها

أعلنت الفنانة مي كساب، عن طرح مهرجان جديد، بعنوان "طيب له كده".

ونشرت مي، فيديو من داخل الاستوديو عبر حسابها على "إنستجرام "، وعلقت: "مهرجان طيب ليه كده، قريبا..كلمات وألحان وتوزيع أوكا".

ويأتي ذلك بعد قرار نقابة المهن الموسيقية، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وإقامة الحفلات في كل المنشآت السياحية.

يذكر أن، مي كساب طرحت مؤخرا أغنية "سنجل في عيد الحب"، بمناسبة حلول يوم عيد الحب، وهى من كلمات علي ومزاج، وألحان وتوزيع أوكا.

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