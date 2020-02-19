كارمن سليمان وأحمد جمال ضيوف برنامج “عين”

تحل الفنانة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، ضيفين على برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، غدا الخميس. تتحدث كارمن خلال اللقاء عن ألبومها الجديد، وأحدث أغنياتها، فضلا عن حياتها الأسرية ومشاريعها الفنية المقبلة. وفي يوم الجمعة، تستضيف شيرين سليمان الفنان أحمد جمال للحديث عن أحدث أعماله الفنية، واستعدادات ألبومه الجديد. يشار إلي أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة “الحياة” في تمام الساعة 11:30 مساءً، يومي الخميس والجمعة. Advertisements قد يهمك أيضا: للمرة الأولى كارمن سليمان تظهر وجه طفلها كارمن سليمان تتحدى زوجها مصطفى جاد في "معكم منى الشاذلي"

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