شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تكشف تعطل طائرة عودة الفنانين من باريس وإلغاء الرحلة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة رانيا فريد شوقى، تعطل الطائرة كان من المقرر يستقلها عدد من الفنانين من ضمنهم إلهام شاهين و ليلى علوى قبل إقلاعها من العاصمة الفرنسية باريس، بعد مشاركتهم ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية.

ونشرت الفنانة رانيا فريد شوقى، "فيديو" من خلال حسابها بموقع انستجرام، قائلة:"الطيارة حصل فيها عطل وشركة الطيران ألغت الرحلة ونقلونا على فندق في المطار الحمدلله على كل شئ بكرة بقى نعرف هنسافر امتى".

وتسلمت الفنانة رانيا فريد شوقى درع تكريم والدها ملك الترسو بحفل افتتاح أيام القاهرة للدراما العربية بباريس حيث تحمل دورة هذا المهرجان والتي تعد الأولى عنوان "مئوية فريد شوقى"، بحضور نخبة كبير من نجوم الفن والإعلام المصريين، وسلمها درع التكريم النجمة إلهام شاهين وبجانبها السيناريست مدحت العدل، والدكتورة عبلة الأسود رئيس أيام القاهرة للدراما العربية.

وتم تكريم النجمة الكبيرة يسرا خلال حفل افتتاح فعاليات أيام القاهرة للدراما العربية بباريس، بالعاصمة الفرنسية، وذلك من قبل وزير الثقافة الفرنسى الأسبق جاك ليون ومدير معهد العالم العربى، والمقام فيه حفل افتتاح أيام القاهرة للدراما العربية.

وكان افتتحت فعاليات أيام القاهرة للدراما العربية بباريس برئاسة الدكتور عبلة الأسود رئيس المهرجان ومؤسسه، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام المصريين ومجموعة من صناع الدراما المصرية والعربية، الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات.

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وتواجد في حفل الافتتاح النجوم يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش وسمية الخشاب ورانيا فريد شوقى والإعلامية شريهان أبو الحسن، والمنتج الكبير جمال العدل وزوجته السيدة داليا والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هانى مهنى، والملحن الكبير عمرو مصطفى، والناقد السينمائى طارق الشناوى، والسيناريست تامر حبيب، والمخرج السينمائى شريف مندور، وعمرو منسى المدير التنفيذى لمهرجان الجونة.