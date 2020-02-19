شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تحتفل بوصول أغنيتها Chantaje لـ 2.5 مليار مشاهدة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المطربة العالمية شاكيرا، بوصول أغنيتها Chantaje الشهيرة، مع المطرب العالمي مالوما، لأكثر من 2.5 مليار مشاهدة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، منذ طرحها في 2016.

ونشرت المطربة الكولومبية، مقطع فيديو من الكليب، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، منذ قليل، لتحتفي بهذا الأنجاز الجديد الذى حققته فى مسيرتها الفنية، وسرعان ما استقبلت عشرات الآلاف من التعليقات خلال ساعات قليلة.

ودشنت شاكيرا منذ أيام، تحدى جديد على مواقع السوشيال ميديا، حيث يتم تقليد رقصة تشامبيتا الافرو كولومبية، المستوحى من حفلها الفنى في عرض السوبر بول، والتى ابهرت من خلال المشجعين بأدائها المذهل المثير للإعجاب، وسرعان ما انتشر بشكل كبير.

Advertisements

وأحيت النجمتان جنيفر لوبيز وشاكيرا حفل السوبر بول، ووفقاً لبحث نيلسن ميديا فإن أكثر من 103 ملايين شخص، شاهدوا العرض المسرحي، في نصف نهائي Super Bowl، والذي يمثل نموا بنسبة 4% عن العام الماضى الذى ترأسه Maroon 5.

وسوبر بول هي مباراة كرة القدم الأميركية السوبر التي تجرى بين الفريقين الفائزين من تصفيات AFC وNFC، وهما كانساس سيتي تشيفز وسان فرانسيسكو 49. وحصل الفائز على بطولة الدوري والكأس التي تسمى "السوبر بول".

وتعد هذه المباراة المناسبة الرياضية الأكبر في الولايات المتحدة، وتشكل مهرجانا رياضيا ضخما يدرأرباحا بملايين الدولارات على المتاجر والأعمال في الولاية التي تقام فيها المباراة.