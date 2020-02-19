شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى ينضم للفنان شريف منير فى دعم منى فاروق: الكمال لله وحده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمود البزاوى، لحملة دعم الفنانة منى فاروق، التى قادها الفنان شريف منير، وحرص على نشر تغريدة تضامنية معها عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، وقال "بضم صوتي لصوت صديقي العزيز شريف منير في دعم الفنانة منى فاروق.. رحم الله من تغافل لأجل بقاء الود.. ودوام المحبة.. وستر الذلة.. والكمال لا يكون لاحد من البشر الا لله.. قال خير البشر صلى الله عليه وسلم: (كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون) #ادعم_مني_فاروق".



تغريدة محمود البزاوي

وعلى سياق متصل، وجهت الفنانة الشابة منى فاروق، الشكر لمن قدم لها الدعم، مؤكدة أنها تعيش صراعًا، وترغب فى أن تعيش حياتها بصورة أفضل، فقالت: "غلطت ودفعت تمن غلطتى لكن أنا فعلًا فى صراع إنى أكمل حياتى صح وربنا وحده اللى يعلم بيا"، وقالت فى منشور عبر حسابها بـ"فيس بوك": "بشكركوا جدًا على اهتمامكوا وكلامكوا وأنا أوضحت إنى غلطت ودفعت تمن غلطتى لكن أنا فعلًا فى صراع إنى أكمل حياتى صح وربنا وحده اللى يعلم بيا .. شكرًا ليكوا وادعولى محتاجة دعواتكم".

وكانت منى فاروق قد ظهرت فى بث مباشر، الاثنين الماضى عبر حسابها على إنستجرام، مقدمة اعتذار للشعب المصرى ومعبره عن حزنها الشديد من المعاملة التى تتلقاها من الناس والمجتمع بسبب أزمتها الأخيرة .

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وقالت منى فاروق فى الفيديو،" طول الوقت بتعامل انى منبوذه فى المجتمع وحضرت إلى دبى عشان اشتغل أى حاجه مش شرط التمثيل أى شغل مش لاقيه فرصة بقالى شهر قعدة فى البيت ولا حد عاوز يتعامل معايا وحصلى مشكلة زى أى حد فاهمة أنا غلطت وبعتذر.

وتابعت، " مهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية كفاية إنى أعمل مش واخدة بالى طول الوقت، وأنا تعبت وعمالة أتعامل أن الموضوع عادى وهومش عادى، ومخنوقة أوى من شهر 2 لشهر 6 أنا برة الدنيا وعايشة ميتة، وكنت كل لما أنزل ويوم ما قالوا لى إنى أخدت إخلاء سبيل أنا وقعت من طولى مش مصدقة بجد والنبى يا رب يكون الناس مبيضحكوش عليا وأخويا وأمى يشهدوا على ده".

وأستطردت فى كلامها:" كل الناس بتضايقنى وأنا بخاف أمشى فى الشارع حد يضايقنى ومحدش عايش الحياة اللى أنا عشتها، والحل إنى أموت.

وقالت منى فاروق فى الفيديو "أنا آسفة للشعب المصرى وأنا تعبانة من جوة قوى ومحدش عايز يدينى فرصة ولا مخرج ولا ممثل ولا مطرب عاوزين يدونى فرصة فى التمثيل.