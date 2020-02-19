شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثانى أذربيجان ضيف مهرجان شرم الشيخ السينمائى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أن المشاركة تتمثل في عرض فيلمين أذربيجانيين وهما "نبات حلوى" للمخرج التشين موسى أوغلو، وفيلم "ساس الصوت " للمخرج زامن ممادوف، هذا إلى جانب مشاركة أشهر فرقة في آذربيجان وهي "رويا ورزفان" وهما عازفان يقدمان عروضا في الهواء الطلق في مختلف أنحاء العالم.
من جانبه رحب الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس المهرجان بالمشاركة الأذربيجانية في مهرجان شرم الشيخ السينمائي للعام الثاني على التوالي حيث سبق أن شاركت أذربيجان في الدورة الثالثة من خلال فيلم للمخرج الأذربيجاني هلال بيدروف والمطربة ديلارا كازيموفا والتي شاركت بالعزف في افتتاح المهرجان.
وأضاف أن المهرجان يستضيف وفودا كبيرة من دول العالم مثل أوكرانيا وأذربيجان وصربيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة والدول العربية، مشيرا إلى أن الفنانة إلهام شاهين هي الرئيس الشرفي للدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ السينمائي التي يتم خلالها الاحتفاء بالسينما المستقلة وسينما الشباب.
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