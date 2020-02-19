شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثانى أذربيجان ضيف مهرجان شرم الشيخ السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عادل إبراهيم سفير مصر في آذربيجان أنه تم الاتفاق مع وزارة الثقافة الأذربيجانية على تمثيل أذربيجان في الدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ السينمائي المقرر انعقاده في الفترة من 20 إلى 26 يونيو المقبل تحت رعاية د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مشيرا إلى أهمية المشاركة الأذربيجانية في الترويج لشرم الشيخ كمقصد سياحي بالغ الأهمية في مصر

وأضاف أن المشاركة تتمثل في عرض فيلمين أذربيجانيين وهما "نبات حلوى" للمخرج التشين موسى أوغلو، وفيلم "ساس الصوت " للمخرج زامن ممادوف، هذا إلى جانب مشاركة أشهر فرقة في آذربيجان وهي "رويا ورزفان" وهما عازفان يقدمان عروضا في الهواء الطلق في مختلف أنحاء العالم.

Advertisements

من جانبه رحب الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس المهرجان بالمشاركة الأذربيجانية في مهرجان شرم الشيخ السينمائي للعام الثاني على التوالي حيث سبق أن شاركت أذربيجان في الدورة الثالثة من خلال فيلم للمخرج الأذربيجاني هلال بيدروف والمطربة ديلارا كازيموفا والتي شاركت بالعزف في افتتاح المهرجان.

وأضاف أن المهرجان يستضيف وفودا كبيرة من دول العالم مثل أوكرانيا وأذربيجان وصربيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة والدول العربية، مشيرا إلى أن الفنانة إلهام شاهين هي الرئيس الشرفي للدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ السينمائي التي يتم خلالها الاحتفاء بالسينما المستقلة وسينما الشباب.