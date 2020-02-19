شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 17 عام.. نيو وترينيتي بنفس اللياقة في الجزء الرابع من The Matrix والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، صور جديدة للمثل العالمي كيانو ريفز، والممثلة العالمية كارى آن موس، من داخل كواليس تصوير الجزء الرابع من فيلم الأكشن الشهير The Matrix، المقرر عرضه في مايو عام 2021، بعد توقف أكثر من 17 عام من طرح الجزء الأخير.

وبالرغم من مرور أكثر من 17 عام على طرح الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة، إلا ان الصور التي التقطت للثنائي الشهير "نيو وترينيتي"، وهما يقودان دراجة نارية، ويتمتعان بلياقة بدنية عالية كما اشتهرا في الأجزاء الأخيرة.



من كواليس ماتريكس 4

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والتقطت بعض العدسات منذ أيام، مشاهد قفز الممثل العالمي "كيانو ريفز" من أحدي البنايات العملاقة وهو يرتدي ملابسه المعتادة في الأجزاء السابقة، وفي لقطة آخري ظهر "نيو" في شوارع سان فرانسيسكو وهو يرتدي ملابس عادية وبلحيه طويلة وخارج إطار المصفوفة والشكل المعتاد الذي ظهر عليه في الأجزاء السابقة.

ويضم الجزء الجديد من الفيلم عدد كبير من الممثلين، على رأسهم الممثل العالمي كيانو ريفز، وجادا بينكيت سميث، ونيل باتريك هاريس، ويحي عبد المتين، وجيسيكا هينويك وجوناثان جروف، في ظل غياب الممثل العالمي هوجو ويفينج الذي لعب دور العميل "سميث".

وبحسب صحيفة entertainment فإن الفيلم الجديد من السلسلة الشهيرة The Matrix سيعرض يوم 21 مايو عام 2021، وسيحل الجزء الرابع من فيلم John Wick، فى نفس الأسبوع فى آخر مايو من نفس العام ليكون الأسبوع حافل بأفلام النجم العالمى كيانو ريفز.

وانتهى الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بالحرب الكبرى التى خاضها البشر ضد الآلات والتى نجح فى نهايتها "ريفز" الذى يجسد شخصية نيو فى حسمها بالتغلب على الآلات بعد التحكم بقوته واستخدام العالم الحقيقى فى وقف تدفق الآلات على عالم البشر.