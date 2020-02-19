شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وحمو بيكا يغنيان "لسه بتسألى" للفنان هانى شاكر: يمكن يرضى علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لاسترضاء نقيب الموسيقيين، غنى المطرب عمر كمال برفقة حمو بيكا، أغنية "لسه بتسألى" للفنان الكبير هانى شاكر، الذى أصدر قرار يمنع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربى المهرجانات.

ونشر عمر كمال، فيديو مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، عبر صفحته على فيس بوك، قائلاً:"أهوو اللى ضيع مستقبلى.. بقولك اه ما تيجى تغنى حاجة للأستاذ يمكن يرضى علينا وينجحنا"، وهو ما حدث بالفعل وغني الثنائى "لسه بتسألى"، للفنان الكبير هانى شاكر.

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يشار إلى أن نقيب الموسيقيين هانى شاكر أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

وكان النقيب أصدر بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رزيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.