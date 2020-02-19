"مهرجان كان" يحتفل بمرور 20 عامًا على عرض "في مزاج للحب" للمخرج وونغ كار واي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الجزار:

أعلن مهرجان كان السينمائي، اليوم الأربعاء، احتفاله بمرور 20 عامًا على عرض فيلم "في مزاج للحب" للمخرج الصيني الشهير وونغ كار واي.

وبهذه المناسبة سيعرض المهرجان في دورته الـ73، والتي ستنطلق في الفترة من 12 إلى 23 مايو المُقبل، نسخة مُرممة من الفيلم بتقنية الـ4k، ضمن قسم الكلاسيكيات وبحضور وونغ كار واي.

وسيعرض المهرجان النسخة الجديدة من الفيلم، قبل عرضها خلال موسم الصيف في فرنسا وباقي دول العالم.

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المعروف أن الفيلم عرض لأول مرة عالميًا في مسابقة مهرجان كان عام 2000، وقد حاز الفيلم على جائزة أفضل ممثل إلى جانب جائزة لجنة التحكيم الكبرى، كما حصل الفيلم على عدة جوائز أخرى، أبرزها جائزة سيزر أفضل فيلم أجنبي، وجائزة الفيلم الأوروبي لأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

تدور أحداث الفيلم في (هونج كونج) في عام 1968، ينتقل الصحافي (شو مو وان) إلى بناية جديدة للسكن مع زوجته، وفي ذات الوقت تنتقل السكرتيرة الجميلة (سوزي لي زين) إلى نفس البناية مع زوجها المدير التنفيذي، يتعرفان إلى بعضهما، وتنمو صداقة حقيقية خالية من العواطف، يكتشفان مع مرور الوقت أن شريكي حياتيهما يقيمان علاقة، ويقومان بالخيانة الزوجية، ويصبحان في تَحَدٍّ بين إغراء الدخول في علاقة غير شرعية، أو الاستمرار في الصداقة بشكلها الحالي .

وونغ كار واي من مواليد 1958، ويعد من أهم مخرجي الموجة الثانية بهونج كونج، وقد صنفته إحدى المجلات العالمية بأنه من أهم 10 مخرجين في الوقت الحالي، وقد ترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان عام 2006.

كما حصل واي على وسام الفنون والأدب برتبة فارس من فرنسا، وأيضا الدكتوراه الفخرية من جامعة هارفارد.