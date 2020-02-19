فيديو| بينهم رانيا فريد شوقي وإلهام شاهين.. "تعطل الطائرة" يمنع عودة نجوم الفن من فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنان رانيا فريد شوقي، عن سبب تعطل عودة بعض الفنانين من فرنسا للقاهرة، الذي كان مقرر مساء اليوم الأربعاء، بعد مشاركتهم في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية بباريس.

ونشرت رانيا، فيديو في أثناء استعداد الفنانين للعودة إلى القاهرة قبل إبلاغ إدارة المطار بتعطل الطائرة، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "الطيارة حصل فيها عطل وشركة الطيران لغت الرحلة ونقلونا على فندق في المطار.. الحمدلله على كل شيء، بكرة بقى نعرف هنسافر إمتى".

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وحضر المهرجان عدد من الفنانين منهم: إلهام شاهين، وسمية الخشاب، ورانيا فريد شوقي، وليلى علوي، والإعلامية بوسي شلبي، والمؤلف مدحت العدل، وخالد سليم، والمنتج الكبير جمال العدل، والفنانة كندة علوش، والمخرج شريف مندور، والناقد السينمائي طارق الشناوي، والموسيقار هاني مهنى، والملحن عمرو مصطفى، وعمرو منسى، المدير التنفيذى لمهرجان الجونة، والسيناريست تامر حبيب.

وأقيمت فعاليات مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، من يوم 16 حتى 19 من شهر فبراير الجارى، داخل معهد العالم العربى بباريس بحضور 50 من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية والعربية.

يذكر أن، أيام القاهرة للدراما العربية تنظمه جمعية ثقافة بلا حدود، في دورته الأولى، والتى تحمل عنوان "مئوية فريد شوقى".