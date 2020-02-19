خاص| كارولين عزمي: "أحب مصطفى خاطر في (وصل أمانة).. ومعقدة في (نحب تاني ليه)"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تشارك الفنانة الشابة كارولين عزمي، في دراما رمضان 2020 بمسلسلين هما: "وصل أمانة" مع مصطفى خاطر و"نحب تاني ليه" مع ياسمين عبدالعزيز.

وقالت كارولين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تجسد في "وصل أمانة" دور فتاة تربطها علاقة عاطفية وقصة حب مع مصطفى خاطر، مشيرة إلى أنها تسلمت عدد من الحلقات وما زالت باقي الحلقات يتم كتابتها.

وأوضحت أنها تقدم شخصية معقدة في مسلسل "ونحب تاني ليه"، مؤكدة أن اختلاف هذا الدور كان عاملا قويا للموافقة على خوض المشاركة به.

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وأضافت أنها لأول مرة تقدم دور الفتاة المعقدة في عمل درامي، نافية تخوفها من تعرضها للنقد من الجمهور بسبب الدور.

وتابعت: "الناس بتعرف تفرق بين التمثيل والشخصية الحقيقية.. ومش هفضل أقدم الشخصية الهادية الكيوت.. وكنت محتاجة إني أغير وأعمل أدوار جديدة، والناس تشوفني بصورة تانية".

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر وإسلام جمال وسمر مرسي وبدرية طلبة وإيمان السيد وليلى عز العرب، ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

أما مسلسل"وصل أمانة" بطولة: مصطفى خاطر وعلى ربيع وعدد من الفنانين، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومن إخراج معتز التونى، وسيناريو وحوار فاروق هاشم ومصطفى عمر.