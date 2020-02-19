فيديو.. رانيا يوسف تدعم أغاني المهرجانات

دعمت الفنانة رانيا يوسف أغاني المهرجانات من خلال فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
ظهرت "يوسف" في الفيديو ترقص على أنغام أغنية "بنت الجيران" لمطربي المهرجانات"حسن شاكوش، عمر كمال".
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بقرار من نقيب المهن الموسيقين الفنان هاني شاكر، حتى وصلت حالة التعاطف مع مطربي المهرجانات من الجمهور والسوشيال ميديا تمتد إلى إطلاق هاشتاجات مفادها "إلا قطع الأرزاق"، ولكن مع كل تصريح يخرج من أعضاء النقابة، تزداد حالة التوتر بين جميع الأطراف.
يذكر أن ما زال صدى أزمة نقابة الموسيقيين مع مطربي المهرجانات مستمرة حتى الآن، منذ إصدار بيان منعهم من الغناء
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