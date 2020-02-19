صور .. ميرهان حسين تتألق في معبد فيلة

نشرت الفنانة ميرهان حسين بعض الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهرت ميرهان من خلالها في معبد فيلة بمدينة أسوان. معبد فيلة بمدينة أسوان. Advertisements يذكر أن الفنانة ميرهان حسين، تشارك في بطولة مسلسل ختم النمر، والذي يعرض حاليًا عبر شاشات القنوات الفضائية، وهو من تأليف وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة كل من أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، عفاف شعيب، إسلام جمال، أمير صلاح، وفاء سالم، جميل برسوم، إبراهيم فرح، تميم عبده، تامر شلتوت، رشدي الشامي. القنوات الفضائية، وهو من تأليف وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة كل من أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، عفاف شعيب، إسلام جمال، أمير صلاح، وفاء سالم، جميل برسوم، إبراهيم فرح، تميم عبده، تامر شلتوت، رشدي الشامي.

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