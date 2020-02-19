في هذا الموعد .. أدهم سليمان ومحمد سعيد مع جمهورهما في 1718

يستضيف مسرح درب 1718، حفلًا غنائيًا ضخمًا، للفنانين أدهم سليمان، ومحمد سعيد، وذلك يوم الجمعة الموافق 13 من شهر مارس المقبل. ويبدأ الحفل في تمام الساعة السادسة مساًء، بسعر تذكرة 155 جنيهًا. Advertisements يذكر أن الفنان أدهم سليمان طرح مؤخرًا كليب الباشا، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا، عبر مواقع السوشيال ميديا. كليب الباشا، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا، عبر مواقع السوشيال ميديا. جدير بالذكر أن الفنان محمد سعيد، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان بيني وبينك، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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