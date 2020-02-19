شاهد.. رسالة أصالة عن مبادرة صناع الأمل

نشرت النجمه اصاله صوره عبر حسابها الرسمي ، وذلك بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. اقرا ايضًا.. أصالة تحيي حفلًا غنائيًا بعيد الحب في العاصمة الإدارية الجديدة وعلقت اصاله قائله : ‎فخورة جداً بمشاركتي في مبادرة تعتبر الاكبر من نوعها تحت رعاية وظل الشيخ محمد بن راشد Advertisements آل مكتوم كتفاً لكتف مع الفنان العالمي ريد ون مساهماً ولو بجزء بسيط بنشر الأمل والحب والانسانية في العالم اجمع، وبدوري اشكر منظمين مبادرة صناع الامل على دعوتي وعلى جهودهم المثمرة، واشكر جميع طاقم العمل لكونهم الركيزة الاساسية لنجاح هذه المبادرة الانسانية والخيرية الملهمة التي توثر بشكل ايجابي وتبث وميض الامل على كافة المجتمعات، معاً نصنع الامل ونبني الانسان ونحتفي في اصحاب العطاء في عالمنا العربي. آل مكتوم كتفاً لكتف مع الفنان العالمي ريد ون مساهماً ولو بجزء بسيط بنشر الأمل والحب والانسانية في العالم اجمع، وبدوري اشكر منظمين مبادرة صناع الامل على دعوتي وعلى جهودهم المثمرة، واشكر جميع طاقم العمل لكونهم الركيزة الاساسية لنجاح هذه المبادرة الانسانية والخيرية الملهمة التي توثر بشكل ايجابي وتبث وميض الامل على كافة المجتمعات، معاً نصنع الامل ونبني الانسان ونحتفي في اصحاب العطاء في عالمنا العربي. يذكر ان النجمه اصاله طرحت مؤخرً كليب شامخ كلمات الامير بدر محمد ، تاليف عبد العزيز المونا ، منظم الموسيقي منتصر محمد علي.

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