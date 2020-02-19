شاهد.. دعم محمود البزاوي لـ منى فاروق

نشر الفنان محمود البزاوى منشور يضم صوته لصوت الفنان شريف منير بدعم الفنانة منى فاروق و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
و علق قائلا : بضم صوتي لصوت صديقي العزيز شريف منير في دعم الفنانه منى فاروق .. رحم اللهمن تغافل لأجل بقاء الود .. ودوام المحبة .. وستر الذله..والكمال لايكون لاحد من البشر الا لله .. قال خير البشر صلى الله عليه وسلم : (كل بني آدم خطاء ، و خير الخطائين التوابون ) ادعم مني فاروق.
و يذكر ان النجم شارك مؤخرا فى مسلسل حواديت الشانزلزيه من تاليف ايمن سليم و نهى سعيد و اخراج مرقس عادل و تدور احداثه في إطار درامي متوازي تدور أحداث المسلسل خلال حقبة الخمسينات، من خلال عدة قصص متشابكة وفرعية، حيث جريمة قتل تقع داخل تياترو، وتبدأ الشرطة في البحث عن القاتل.
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