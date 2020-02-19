على طريقته الخاصة.. 50 سنت ينعي POP SMOKE بعد مقتله

نعى الفنان العالمي 50 سنت المطرب الراحل POP SMOKE، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونشر سنت بعض الصور للفنان العالمي POP SMOKE، وعلق عليها، قائلًا: ارقد في سلام.. لاشيء مثل النجاح مع الغيرة ، فالخيانة تأتي من المقربين.. لا تعاطف مع الفائزين.. الله يرحمك.
يذكر أن الفنان العالمي POP SMOKE لقى مصرعه داخل منزله في مدينة هوليوود هيلز، بولاية لوس أنجلوس، وذلك عن عمر يناهزالـ 20 عامًا.
حيث اقتحم مجموعة من الملثمين منزل بوب سموك في سطو مسلح خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وسمع دوي لإطلاق رصاص قبل أن تتلقى الشرطة مكالمة هاتفية من الجيران في الساعة الرابعة والنصف صباحًا، حيث أكدوا اقتحام مسلحين منزل مغني الراب وإطلاق النار عليه.
وتم نقل بوب سموك إلى المستشفى، ليلفظ بها انفاسه الأخيرة بها.
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