على ربيع يظهر مع لاعبى كاراتيه

نشر الفنان على ربيع صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر "على ربيع" فى الصورة وهو يتوسط عدد من الأطفال يرتدون الزى الخاص بلعبة الكاراتيه، قائلا: "مستر كاراتيه".
ويشار إلى أن آخر للفنان على ربيع، مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، والذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2019، وحقق نجاحا كبيرا.
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