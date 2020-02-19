شاهد .. باسم ياخور برفقة ابنه إبراهيم روي

نشر الفنان باسم ياخور صوره مع ابنه إبراهيم روي، عبر حسابه الرسمي ، وذلك بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يذكر ان الفنان باسم ياخور يشارك في مسلسل احلي ايام اخراج سيف شيخ نجيب ، تاليف طلال مارديني ،

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بطوله كلًا من حازم زيدان و جيانا عنيد و يامن حجلي و معتصم النهار و طلال مارديني و مديحه كنيفاتي.

وتدور احداث المسلسل بعد مرور الوقت، ينتقل الأصدقاء إلى الإمارات حيث تبدأ العديد من التحديات والموضوعات الجديدة.