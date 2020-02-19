فيديو.. روح عمرو دياب تحقق 400 ألف مشاهدة في ساعات

حقق النجم الكبير عمرو دياب من خلال أغنية "روح" ضمن ألبومه الجديد "سهران" الحاجز 400 الف مشاهدة بعد طرحها بساعات علي موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". بساعات علي موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". أغنية "روح" من كلمات وألحان أحمد زغلول ومن توزيع موسيقي أسامة الهندي. توزيع موسيقي أسامة الهندي. Advertisements ويشار ان النجم الكبير عمرو دياب حقق نجاحات عالية منذ طرح البوم سهران منذ طرحه على أحد شبكات المحمول والمتاجر الإلكترونية. شاهد الاغنية ..

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