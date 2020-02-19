خاص الفن- هذه ضيفة شرف دنيا سمير غانم في فيلم "تسليم أهالي"

ميرنا وليد - بيروت - صورت الممثلة المصرية لوسي مشاهدها في فيلم "تسليم أهالي" مع الممثلة المصرية دنيا سمير غانم، إذ تظهر في العمل كضيفة شرف بدور كوميدي وهو جديد عليها تماماً، وتعد لوسي أول ضيوف الشرف الذين يصورون مشاهدهم في الفيلم لاسيما أنه يضم العديد من الممثلين.
فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز وسيمر غانم، للمخرج خالد الحلفاوي وتأليف شريف نجيب، ويظهر فيه عدد من ضيوف الشرف منهم لوسى وايمي سمير غانم وآخرين جاري الاستقرار على أسمائهم، وتعود دنيا من خلاله الى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها فيلم "لف ودوران" مع أحمد حلمي.
ومن ناحية أخرى تصور لوسي مشاهدها الأخيرة في مسلسل "البيت الكبير 3" بالتزامن مع عرضه على قناة النهار من بطولة سوسن بدر، مجدي كامل، عبير صبري، داليا مصطفى، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، ومي فخري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وايمان سلامة، منى ممدوح، وايمان مسامح ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.
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