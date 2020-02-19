صفحة القصر الملكي البريطاني قادت زوارها لموقع إباحي..فماذا حصل؟

ميرنا وليد - بيروت - وقع خطأ جسيم هذا الأسبوع في ما يخص موقع ​القصر الملكي البريطاني​ على الويب عندما رُبط بالصدفة إلى موقع إباحي.

وذكرت صحيفة الديلي ميل أولاً أن الصفحة الرسمية لموقع القصر الرسمي كانت مرتبطة بموقع إباحي صيني يحمل علامة X ، يعرض عروضا جنسية حية بدلاً من الموقع الخيري الذي كان من المفترض أن يقوم الارتباط التشعبي بتوجيه الزائرين إليه. إذ كان من المفترض أن تربط الصفحة الخيرية للعائلة المالكة الزائرين لجمعية الويلزية الخيرية دولين سيمرو.

وكان ​الأمير هاري​ زار أعضاء الجمعية الخيرية في عام 2004 وعين لاحقًا الراعي الملكي للجمعيات الخيرية في عام 2007. وقال :"أنا فخور جدًا بكوني مرتبطًا ب Dolen Cymru" ، كما نقل عن موقع القصر. "إن العمل الذي تقوم به في مساعدة وتشجيع المنظمات والأفراد في ويلز لإقامة اتصال وتعزيز الصداقات مع نظرائهم في ليسوتو لا يقدر بثمن".

"رابط ويلز-ليسوتو بدأ في عام 1985 وطور روابط تعليمية ، روابط الشباب الأوسع ، الصحة ، الكنائس ، المنظمات النسائية" ، وهدف Dolen Cymru هو إحداث تغيير إيجابي في مملكة ليسوتو الإفريقية من خلال مساعدة المهنيين الطبيين والتربويين على تعلم أساليب وأساليب جديدة لتحسين حياة مجتمعاتهم. تم تحديث الموقع منذ ذلك الحين بالرابط الصحيح.

ولم تصدر العائلة الملكية بيانًا عن الخطأ المبلغ عنه.