بالصور- من كواليس "الحرملك".. فيصل الأسطواني بملابس ملوكية

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل اللبناني ​فيصل الأسطواني​ صوراً له من كواليس تصوير مسلسل "الحرملك" الذي يتم تصوير الجزء الثاني منه في أبو ظبي، بعدما عرض الجزء الأول في السباق الرمضاني الماضي ومن المتوقع أن يعرض الجزء الثاني منه في شهر رمضان المقبل من عام 2020.

وظهر الممثل فيصل الأسطواني بملابس ملوكية باللون الذهبية تتناسب مع الحقبة الزمنية التي يصوّر بها المسلسل. ويتناول العمل وصول المماليك إلى السلطة والتحكم بالسياسة، وهزم الأعداء. المسلسل من بطولة جمال سليمان، باسم ياخور، سلافة معمار، سامر المصري، قيس شيخ نجيب وآخرين وهو من إخراج تامر إسحاق وتأليف سليمان عبد العزيز.