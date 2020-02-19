راقصة استعراضية تقاضي حسن شاكوش.. كان زوجها عرفياً!

ميرنا وليد - بيروت - حررت سماح مجدي واسمها الفني "سلمى" وهي راقصة استعراضية، مساء يوم الأثنين 17 الماضي محضراً بقسم شرطة الأهرام يحمل رقم "3074" إداري. وفيه إتهمت سماح حسن منصور موسى محمد المعروف ب​حسن شاكوش​، بانه تزوج منها عرفيا عامين، وبعد خلافات حصلت بينهما، اعتدى عليها بالضرب من دون اصابات ومزق عقد الزواج العرفي بينهما وامتنع عن السماح لها باخذ ممتلكاتها الشخصية من الشقة التي كانا يقيمان فيها، بهضبة حدائق الأهرام.

وأوضحت سلمى أنها تعرفت على حسن شاكوش منذ عامين ونصف تقريبا، في حفل بالاسكندرية، ثم تواصلا بعد ذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي وطلب منها الزواج عرفياً، لأنه كان متزوجاً بأخرى لكن بعقد شرعي وكانا يخشيا أن يعلم احد بذلك وتنشب خلافات مع زوجته الاولى.

وأوضحت سلمى إن تحرير المحضر هي خطوة قانونية للحصول على حقوقها منه، وبعد ذلك ستقيم دعوى أمام محكمة الأسرة لإثبات العلاقة الزوجية، وضمان حقوقها الشرعية.

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