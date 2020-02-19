محمد عساف يشوّق الجمهور لـ "شهالحلاوه"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شوّق الفنان الفلسطيني ​محمد عساف​الجمهور لأغنيته الجديدة "​شهالحلاوه​"، اذ انه نشر مقطعا منها على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات رامي العبودي، الحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبو.

الجدير ذكره ان محمد عساف كان قد احيا مؤخرا حفلاً على مسرح المجاز ضمن أمسيات مهرجان "هلا بالمجاز" في إمارة الشارقة.

وقدم عساف خلال هذا الحفل الفني الكبير مجموعة متنوعة من الأغنيات الوطنية والرومانسية، منها أغنية بصراحة التي حققت إنتشارا واسعا، وتلاها عدد من الأغنيات والمواويل المميزة.

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