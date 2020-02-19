راغب علامة يتحدى إبنه "لؤي" بسباق الدراجة.. فمن فاز؟ بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تحدى الفنان اللبناني ​راغب علامة​، إبنه لؤي، في سباق بالدراجة، أمام برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشر علامة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له مع إبنه من أمام برج إيفل بعد إنتهاء السباق، ووصفه بأنه كان عادلاً، كما كشف أنه هو من فاز به.

وعلّق علامة على الصورة، قائلاً: "بعد سباق عادل لبرج إيفل، أنا فزت، مع حبيبي لؤي علامة".

يُذكر أن علامة كان قد تحدث في مقابلة تلفزيونية عن أوضاع لبنان والشعب اللبناني، وقال إن الحرمان هو من أوصل الشعب اللبناني للإنفجار.

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