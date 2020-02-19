تراند اليوم : رانيا يوسف تُشعل تويتر بالرقص على “بنت الجيران”.. اتفرج

نشرت الفنانة رانيا يوسف، فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وهى ترقص على مهرجان “بنت الجيران” الذى يغنيه حسن شاكوش وعمر كمال، وذلك في التوقيت الذى انقسم فيه الجمهور والأوساط الفنية حول قرار منع مطربى المهرجانات من العمل والذى أصدره نقيب الموسيقيين هانى شاكر يوم الأحد الماضى، حيث هناك مؤيدون وأيضًا معارضون.

واحتفلت رانيا يوسف أمس الثلاثاء بالعرض الخاص لفيلمها الجديد “صندوق الدنيا” الذى انطلق اليوم في دور العرض السينمائية، حيث تقوم ببطولته إلى جانب خالد الصاوى وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وإخراج عماد البهات وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع فى كيفية التعامل مع الحياة فى النجاح أو الفشل.