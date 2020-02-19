تراند اليوم : تطورات مرض الفنان أحمد فهمي بعد جراحة المريء : ادعولي

قال النجم أحمد فهمي، إنَّه لن يتمكّن من الراحة عقب إجراءه جراحة في المريء ببلجيكا يوم 13 مارس المقبل، لارتباطه بتصوير أحداث مسلسله الرمضاني الجديد “تيمون وبومبا” وفيلمه “السقوط في حلم سوسن”.

وأضاف “فهمي، أنَّه لا مجال للراحة بعد إجرائه العملية، مشيرًا إلى إلى أنَّه سيعود إلى القاهرة بعدها بيوم واحد لاستكمال التصوير، متابعاً: “لو ارتحت المسلسل والفيلم مش هينزلوا، وأبلغت الأطباء المعالجين بطبيعة عملي، فطالبوني بعدم الانفعال في الأسبوع الأول من العملية”.

ويشارك في بطولة “تيمون وبومبا” أكرم حسني، لطفي لبيب، ويزو، والمسلسل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج “سينرجي”.