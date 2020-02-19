صور: شاهدوا والدي تيم حسن من يشبه منهما؟

مع الاحتفالات التي يقوم بها محبو الفنان تيم حسن بعيده الـ44 الذي صادف في 17 فبراير، تسربت صورة لوالديه، أثارت جدلاً حول من يشبه فيهما أكثر.
والدي تيم حسن
ويظهر والد تيم ووالدته في الصورة، وهما بعمر الشباب، وقد أضاف محبو تيم صورته عبر تقنية الفوتوشوب إلى صورة والديه، وتساءلوا عمّن ورث وسامته.
يذكر أنّ تيم موجود حالياً في بيروت، حيث بدأ بتصوير مسلسل "الهيبة" بموسمه الرابع، ليستعد بعده لتصوير مسلسل "الأمير الأحمر" الذي سيجسد فيه دور المناضل الفلسطيني علي حسن سلامة، الزوج السابق لملكة جمال الكون جورجينا رزق.
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