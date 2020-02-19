صور: كندة علوش تقضي لحظات عائلية حميمة في باريس

رافقت الفنانة كندة علوش زوجها الممثل عمرو يوسف في حفل تكريمه في مهرجان الدراما العربية في باريس، لتزور منزل خالها المقيم هناك، وقد رافق الكاتب تامر حبيب كندة في زيارتها العائلية. كندة نشرت عدة صور تجمعها للمرة الأولى بخالها وزوجته ابنائه، وعلقت عليها قائلة: مع العائلة في باريس ولاد خالي الصغار صاروا اطول مني. وظهر عمرو يوسف في صورتين برفقة العائلة وتولى التقاط بقية الصور التذكارية بنفسه. Advertisements عمرو يوسف وكندة علوش في باريس يذكر أن عمرو يوسف سافر إلى باريس مع زوجته للحصول على التكريم من جاك لانج رئيس معهد العالم العربي في باريس ووزير الثقافة الأسبق، ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية بباريس، في دورته الأولى وتحمل اسم "مئوية الفنان الراحل فريد شوقي". عمرو يوسف وكندة علوش في باريس

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