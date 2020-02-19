وفاة الفنانة الأميركية باولا كيلي عن 77 عاماً

رحلت عن عالمنا الفنانة والراقصة الأميركية، باولا كيلي، عن عمر ناهز الـ77 عاماً، إثر إصابتها بمرض الانسداد الرئوي المزمن. وتُوفيت الفنانة الشهيرة عن عمر يناهز الـ77 عاماً، ومن المقرر أن يقيم لها أحباؤها حفل تأبين في مركز نيت هولدن للفنون الأدائية، بلوس أنجلوس.

يذكر أن بولا كيلي راقصة وعارضة وممثلة أميركية من أصل أفريقي، ولدت في جاكسونفيل في الولايات المتحدة. شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة.

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كان دورها في Sweet Charity، واحداً من أهم أدوارها التي قدمت فيها شخصية هيلين، على خشبة المسرح في لندن، ثم إعادته في الفيلم الروائي الأول بوب فوس.

حصلت كيلي على جائزة أفضل ممثلة مساعدة بحفل جوائز إيمي في عام 1984 عن دورها في الموسم الأول من مسلسل «Night Court»، كما حصلت على جائزة أخرى في عام 1989 عن دورها المثلي في سلسلة The Women of Brewster Place.