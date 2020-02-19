سمير صبري: فيفي عبده تسببت في إيقاف برنامجي لمدة أسبوع

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 فبراير 2020 09:54 مساءً - كشف الفنان القدير سمير صبري، أن سبب إيقاف برنامجه الشهير ” النادي الدولي”، بعد نجاحه 9 سنوات، يرجع لاستضافته الفنانة فيفي عبده، وذلك بعدما سجل معها حلقة في بداية مشوارها الفني وسألها عن اسمها الحقيقي وأين تعلمت الرقص فكان ردها في بلدتها قرية “ميت أبو الكوم”، وهي نفس بلدة الرئيس الراحل أنور السادات.

وتابع صبري أنه طلب من المخرج أن يحذف هذا الجزء من اللقاء في المونتاج قبل إذاعة الحلقة، لانشغاله بالسفر للندن في اليوم التالي لارتباطه بتصوير أحد الأعمال هناك، لكنه فوجىء بإذاعة اللقاء كما هو دون حذف، مما دفع وزير الإعلام حينها بإصدار قرار بإيقاف البرنامج.

واستطرد صبري إنه بعد إيقاف البرنامج لمدة أسبوع وصله إن الرئيس السادات أمر بعودة البرنامج مرة أخرى، مشيرا إلى إن القرار كان فرديا من قبل الوزير والذي كان سببا في استبعاده من الوزارة في وقت لاحق.

جاء ذلك خلال ندوة صبري بالصالون الشهري الذي نظمته أسرة الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، في نادي الجزيرة بالزمالك، تحت عنوان أيامنا الحلوة.

وتحدث صبري خلال الندوة عن عمالقة الفن والأدب والشخصيات العامة التي التقى بها في مسيرته الفنية التي تزيد عن نصف قرن، وأدارت الحوار الكاتبة رشا سمير.