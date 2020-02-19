مجوهرات أحلام تعرضها للنقد القاسي... "فيه ناس ما عندهم شي"

الأربعاء 19 فبراير 2020

أحلام

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو جديداً للفنانة الإماراتية أحلام أحدث ضجة في أوساط المتابعين.



وظهرت فيه الفنانة في كواليس إحدى المناسبات وهي ترتدي فستاناً أنيقاً جداً. ولفتت الأنظار باستعراض مجوهراتها الفاخرة التي تضمنت أساور وخواتم وأقراطاً من الذهب مرصعة بالأحجار الكريمة.

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وتفاعل مع المقطع القصير الصامت الكثير من رواد تلك الحسابات وتعرض بعضهم للفنانة بالانتقاد متسائلين عن جدوى عرض مقتنياتها الثمينة. وجاءت بعض التعليقات قاسية ومما كتب فيها: "أحلام بطلي بطلي استعراض. فيه ناس ماعندهم إلا مكافأه الجامعة وفيه ناس ما عندهم شي أبداً" و"تتعلم من الملكة إليزابيث والأميرات كيف يلبسن مجوهرات" و"يد وحده تبني مستقبلي".

ويشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها على التطبيق فيديو أظهرت من خلاله التحضيرات والمفاجأة التي أعدها زوجها مبارك الهاجري لمناسبة يوم ميلادها.

وظهرت في المقطع وهي تعرض التجهيزات التي تضمنت ثلاثة قوالب حلوى واحد احتفالاً بيوم ميلادها زين بصورة كبيرة لها وآخر على شكل قلب أحمر لمناسبة يوم الحب وثالث باللون الزهري خصص لابنتهما فاطمة الذي يصادف يوم ميلادها تزامناً يوم ميلاد والدتها.