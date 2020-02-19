- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال صابر الرباعي عن طلاق أصالة؟ والان مع التفاصيل
الأربعاء 19 فبراير 2020
الفنانة السورية أصالة
علّق المطرب صابر الرباعي على مسألة إعلان الفنانة السورية أصالة عن تفاصيل حياتها الشخصية وخاصة بعد انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، مؤكداً أنه لو كان مكانها سوف يتجنب القيام بذلك.
وأكد النجم التونسي خلال مشاركته في برنامج "فكرة سامي الفهري" مع الإعلامي هادي زعيم أنه لا يحبذ نشر تفاصيل حياته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن أصالة تعرضت للكثير من الضغوط من الصحافة والجمهور التي أجبرتها على التصرف بهذه الطريقة، مشيراً إلى أنه لو تعرض لمثل هذه الضغوط ما كان سينشر معلومات عن حياته الخاصة.
وكانت النجمة السورية أعلنت عن خبر طلاقها من خلال صفحتها على تطبيق "انستغرام" وأنهت الجدال الذي استمر لأشهر حول علاقتها بالعريان.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال صابر الرباعي عن طلاق أصالة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.