ماذا قال صابر الرباعي عن طلاق أصالة؟

الأربعاء 19 فبراير 2020

الفنانة السورية أصالة

علّق المطرب صابر الرباعي على مسألة إعلان الفنانة السورية أصالة عن تفاصيل حياتها الشخصية وخاصة بعد انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، مؤكداً أنه لو كان مكانها سوف يتجنب القيام بذلك.



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وأكد النجم التونسي خلال مشاركته في برنامج "فكرة سامي الفهري" مع الإعلامي هادي زعيم أنه لا يحبذ نشر تفاصيل حياته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن أصالة تعرضت للكثير من الضغوط من الصحافة والجمهور التي أجبرتها على التصرف بهذه الطريقة، مشيراً إلى أنه لو تعرض لمثل هذه الضغوط ما كان سينشر معلومات عن حياته الخاصة.

وكانت النجمة السورية أعلنت عن خبر طلاقها من خلال صفحتها على تطبيق "انستغرام" وأنهت الجدال الذي استمر لأشهر حول علاقتها بالعريان.