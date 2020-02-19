تصريح مفبرك من نادين نجيم بحق كاريس بشار يشعل "تويتر" ونادين تؤكد: سألجأ للقضاء

الأربعاء 19 فبراير 2020

نادين نسيب نجيم

انتشر يوم أمس تصريح مفبرك عن لسان الممثلة نادين نسيب نجيم بحق الممثلة كاريس بشار مضمونه يقول أن " كاريس بشار لا تقنعني وتحتاج الكثير للوصول الى هذه المرحلة".



نادين خرجت عن صمتها وردّت على هذا التصيريح المفبرك وكتبت عبر حسابها على "انستقرام" بعد نشرها لصورة الصفحة الكاذبة التي قامت بتأليف الخبر "يا عيب الشوم !!! لهون وصلت فيكم الحقد والكره أنكم تنشروا عن لساني تصريحات انا مني قايلتها !!!

و أصلاً منه أسلوبي ! انا رح ارفع دعوى لانه للصبر حدود ! عم تكذبوا عن لساني و بكل ثقة كمان !!! و ناشرين هل كلام على كل الصفحات وبكل ثقة ! وين التصريح وين نقال هل حكي يا كذابين !على شو كل هل الشي لانه عم بشتغل ولانه السوريين بحبوني وبحبهم ؟ بعد في شي حدا ما راشقني بحجارة ؟

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بعد في شي حدا ما كذب عن لساني ؟ شو عم بصير شو هل الشر كله حواليي عنجد كتير مصدومة ! كاريس بشار و جميع زملائي النجوم بحترمهم و ما بحكي عن حدا و لا بعطي رايي بحدا ! ويلي عم يقول انا قلت هيك يتفضل يفرجينا التصريح او يسكت للأبد ويعتذر ! بلا أخلاق و بلا ضمير".

اكره الصراع والمقارنات أنا أؤمن بعالم من الأضداد وهذا هو السبب في أنني أتجنب الناس ذوي الشخصيات الجامدة وغير المرنة.

في الصداقة أنا لا أحب عدم الولاء والخيانة. أنا لا أتفق مع أولئك الذين لا يعرفون كيف يقدمون مجاملة أو كلمة تشجيع. تحملتني المبالغة ولدي صعوبة في قبول أولئك الذين لا يحبون الحيوانات. وفوق كل شيء ، ليس لدي أي صبر لأي شخص لا يستحق صبره".

من جهتها، المخرجة السورية رشا شربتجي علقت على كلام نادين وقالت "حبيبتي حسيت قديش انت مزعوجه .. نادين بجلساتها الخاصه ما بتحكي غير كل خير على زميلاتها .. بقه ما بالكوا بتصريحاتها الصحفيه .. انا بأكد ان ولا ممكن تكون مصرحه هيك تصريح .. هي من اكتر الفنانات احتراما و تقديرا لخبرة و تاريخ النجمات بكل جنسياتهم .. بس اشعال الفتنه صار وظيفه للحاقديين".

وكالعادة، يتصدى فانز نادين ضدّ أي حملة تشنّ ضدها عبر مواقع التوصل الاجتماعي ويكونون بالمرصاد لكل هجوم عليها، معتبرين أن هناك من يغار من اي بوست تشاركه نادين عبر حساباتها، ونجاحها يشكل عقدة كبيرة للبعض".