نوال الزغبي ترافق زياد برجي إلى "الصالة الذهبية"

الأربعاء 19 فبراير 2020

نوالالزغبي

رافقت النجمة نوال الزغبي الفنان زياد برجي إلى صالة فوكس سينما الذهبية في بيروت، وهي مخصصة لمحبين السينما الذين يريدون الاستمتاع بقسط إضافي من الراحة لمشاهدة فيلم "يوم إيه يوم لاء" الذي يلعب بطولته زياد مع باميلا الكيك وعدد آخر من الممثلين.



زياد قام بنشر فيديو له على "اسنتقرام" يضحك مع نوال وإلى جانبهما شقيق نوال ومدير أعمالها مارسيل الزغبي. كما جمعت بينهما علبة الفشار التي تناولاها خلال مشاهدة الفيلم.

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ونشرت نوال في خاصية "الستوري" الخاصة بها على "أنستقرام" مشاهد من فيلم "يوم إيه يوم لاء" وأعربت في احدى المنشورات عن اعجابها بالفيلم، وكذلك شقيقها مارسيل عبر عن اعجابه الشديد به.

يذكر أن نوال من المرتقب أن تطرح قريباً أغنية رومانسية من ألحاتن زياد برجي بعد 3 اشهر. وتتحضر لطرح كليب "القوية" الأغنية التي طرحتها تزامناً مع يوم الحب.