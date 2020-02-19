- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي ترافق زياد برجي إلى "الصالة الذهبية" والان مع التفاصيل
الأربعاء 19 فبراير 2020
نوالالزغبي
رافقت النجمة نوال الزغبي الفنان زياد برجي إلى صالة فوكس سينما الذهبية في بيروت، وهي مخصصة لمحبين السينما الذين يريدون الاستمتاع بقسط إضافي من الراحة لمشاهدة فيلم "يوم إيه يوم لاء" الذي يلعب بطولته زياد مع باميلا الكيك وعدد آخر من الممثلين.
زياد قام بنشر فيديو له على "اسنتقرام" يضحك مع نوال وإلى جانبهما شقيق نوال ومدير أعمالها مارسيل الزغبي. كما جمعت بينهما علبة الفشار التي تناولاها خلال مشاهدة الفيلم.
ونشرت نوال في خاصية "الستوري" الخاصة بها على "أنستقرام" مشاهد من فيلم "يوم إيه يوم لاء" وأعربت في احدى المنشورات عن اعجابها بالفيلم، وكذلك شقيقها مارسيل عبر عن اعجابه الشديد به.
يذكر أن نوال من المرتقب أن تطرح قريباً أغنية رومانسية من ألحاتن زياد برجي بعد 3 اشهر. وتتحضر لطرح كليب "القوية" الأغنية التي طرحتها تزامناً مع يوم الحب.
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي ترافق زياد برجي إلى "الصالة الذهبية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.