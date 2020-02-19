الموت يفجع الإعلامية فجر السعيد

الأربعاء 19 فبراير 2020

الإعلامية فجر السعيد

فجع الموت الإعلامية الكويتية الشهيرة، فجر السعيد، بوفاة فتاة تعرفها كانت قد طالبت متابعيها بالدعاء لها بالشفاء.

Advertisements

وكتبت فجر السعيد عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "ماتت البنت اللي قلتلكم عنها كانت في مستشفى مبارك بعد حدوث تسريب نتج بعد عملية تغيير المسار وللأسف ماقدروا ينقذونها ... إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الجراح الفرنسي ألكسندر رولت قد كشف في تصريحات لجريدة القبس الكويتية، عن تفاصيل مرض الإعلامية فجر السعيد حيث أنها تلقت العلاج الذي استمر لحوالى 5 أشهر.

وقال إن المرض بدأ بعد 10 أيام من خضوعها لعملية تكميم وصفها بالفاشلة، موضحاً أن نتائج التحاليل والإشاعات التي طلبها أظهرت له هذا التشخيص، وتبين أن فجر السعيد تحمل جرثومة خطيرة للغاية نقلت إليها جراء خضوعها لعملية التكميم، وسافرت فجر وقتها للعلاج في الخارج، وساندها عدد من الفنانين في محنتها، وعلى رأسهم صديقتها أحلام الشامسي.

وانهالت تعليقات التعازي من متابعين فجر السعيد، من متابعيها داعين لها بالرحمة والمغفرة، وان يعوضها الله خيرًا عن شبابها.