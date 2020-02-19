ربيع القاطي ينهي تصوير "زهر الباتول"

الأربعاء 19 فبراير 2020

ربيع القاطي

أعلن الممثل ربيع القاطي عبر حسابه الرسمي "انستقرام" عن انتهائه من تصوير مسلسل "زهر الباتول" الذي يقع في 4 حلقات والذي ستعرضه القناة الثانية ضمن شبكة برامج رمضان المقبل،



وقال ربيع في تدوينته: "نهاية دور القائد ناصر"، وهي إشارة إلى الشخصية التي تقمصها في هذا العمل التلفزيوني، مرفقاً التدوينة ببعض صوره من أماكن التصوير بمدينة ورزازات (جنوب شرق المغرب)، والتي تعد حالياً من أشهر مواقع تصوير أضخم الأعمال السينمائية في العالم، وهي تحمل لقب هوليوود المغرب.

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وقد تفاعل المتتبعون لحسابه على "إنستقرام" مع الخبر بإيجابية كبيرة، منوهين بأدائه المميز وعدم تصنعه وتكلفه في تشخيص أدواره.

كما عبر القاضي وفي نفس التدوينة عن اعتزازه بالنجاح الذي لقيه فيلمه السينمائي "الطريق إلى كابول" موجهاً بالمناسبة التحية لمخرجه إبراهيم الشكيري ولمخرج مسلسل "زهر الباتول" هشام الجباري.

وللعلم فإن شخصية القائد ناصر التي قام ربيع بتشخيصها تحكي قصة قائد كاد أن يتعرض للاغتيال بالسم،

إلا أنه وبإيعاز من إحدى خادماته سينجو من الموت في نهاية المطاف ليكتشف حقيقة ما يجري في الكواليس من الدسائس. مع الإشارة في الأخير إلى مشاركة كل من المطربة سلمى رشيد إلى جانب الممثلة حسناء مومني في هذا المسلسل الذي دخل غرفة المونتاج حالياً.