شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة شيرين عبد الوهاب لجمهورها غداً من الكويت والان مع التفاصيل

النجمة المصريةشيرين عبد الوهاب

وتطل النجمة المصرية مساء الغد بحفل جماهيري كبير هو الأول لها في الكويت خلال العام الجاري بعد أن ألغي حفلها مع الفنان نبيل شعيل والذي كان مقرراً له قبل أسابيع لأسباب غير معلومة.

يذكر أن شيرين تستعد للعديد من الأنشطة الفنية الفترة المقبلة حيث تستعد لتسجيل تتر لمسلسل اللبناني «2020» بطولة نادين نسيب نجيم لعرضه في دراما شهر رمضان كما تصور قريباً فيلم "حبيبي" والتي تعود من خلاله إلى السينما بعد غياب 17 عاماً والفيلم من تأليف أمير طعيمة ومن إخراج محمد شاكر.

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