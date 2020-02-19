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شكرا لقرائتكم خبر عن هل انسحبت صفاء سلطان من مسلسل "سوق النسوان" بسبب مرض خطير؟ والان مع التفاصيل
الأربعاء 19 فبراير 2020
صفاء سلطان
أكدت الفنانة الأردنية صفاء سلطان أن وضعها الصحي بخير، وأن ما انتشر عن إصابتها بمرض السرطان وخضوعها للعلاج الكيماوي والإشعاعي هو سبب انسحابها من مسلسل "سوق النسوان"
محض شائعات لا أساس لها من الصحة وقالت أن اعتذارها من الشركة المنتجة جاء لأسباب أخرى، ووجهت عتابا غير مباشر لصناع الدراما السورية قائلة: يا خسارة الخبز والملح، احنا بنساعدكم وأنتم لا تساعدون حالكم.
وأضافت فى لقاء لبرنامج "نبض العاصمة " مع عطيّة عوض عبر إذاعة شام إف ام السورية أن كلام الشركة المنتجة لمسلسل "سوق النسوان"
الذي حمل سابقا اسم "سوق الحرير"_عن أسباب انسحابها وأنه جاء لدواعى مرضها أزعجها كثيرا وجعلها تشعر بالضيق لعدم المصداقية، وقالت أنها لن تتحدث عن أساب انسحابها ولن تمنح الأمر أهمية تفوق حجمه.
وطالبت صفاء متابعيها بتجاهل الشائعات حول هوية والد طفلتها إيميلي، مؤكدة أنه متواجد حاليا في أمريكا للعمل بشركة ميكروسوفت ويحمل درجة الدكتوراه في المعلوماتية وعلاقته جيدة جدا بها وبابنتها وقالت أن الصغيرة صارت تعي ما يقال ومن الظلم أن تقرأ هذا الكلام عن والدها.
وكشفت سلطان فى اللقاء ذاته عن اتصال دار بينها وبين الفنان ياسر العظمة الذى تواصل معها للمشاركة فى الجزء الأخير من مسلسل "مرايا"، وأعربت عن سعادتها بدعوته لها للمشاركة فى العمل الذى سيبدأ تصويره فى شهر يونيو من العام الجاري، وأكدت أن الفنان ياسر العظمة هو عرابها فى مجال التمثيل، وهو من اكتشفها وقدمها عبر "مرايا" وتراه سلطانا وصانعا للنجوم.
وأضافت أن الدراما السورية هى من صنعتها، وهذه الدراما قد وصلت لتكون المنافس الأهم على الصعيد العربي، حتى فى مجال الدوبلاج كانت منافسا قويا.
وأوضحت أن المشكلة اليوم تكمن فى المنتجين ومديرى الإنتاج؛ لأنهم قللوا من صورة الفنان السورى أمام الوسط الفنى فى الخارج، ولم يقدموا الفنان بشكل جيد ومحترم، وفى المرتبة الثانية قالت إن المشكلة المادية سبب رئيس فى تراجع الدراما السورية، متسائلة إن كان الفن هو مهنتها ومهنة الممثلين وبسببه تستطيع العيش فكيف ستعيش إن لم تتقاض أجرا جيدا.
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