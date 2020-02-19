الممثلة المغربية نسرين الراضي في مسلسل سعودي

الأربعاء 19 فبراير 2020

الممثلة المغربية نسرين الراضي

تشارك الممثلة المغربية نسرين الراضي حالياً في تصوير أولى مشاهدها في مسلسل سعودي يعمل عنوان "ضحايا حلال"، تحت إدارة المخرج المصري أحمد مدحت.



الخبر كشفت عنه نسرين الراضي على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام متجنبة وفي نفس السياق الخوض في الشخصية التي تتقمصها في هذا المسلسل السعودي مكتفية بالقول بأنه دور بطولي.

ومعلوم أن مشاركة نسرين في مسلسل "ضحايا حلال" جاء عقب نجاحها الفني في مشاركتها في الفيلم السينمائي المغربي الجريء "آدم" لمخرجته مريم التوزاني الذي حظيت بخصوصه على عدة جوائز وشهادات التقدير.

وتكريمها في عدة مهرجانات فنية محلية.

Advertisements

وكانت نسرين قد عبرت فى تصريح صحفى عقب تتويجها كأحسن ممثلة في مهرجان ديربان بجنوب إفريقيا عن اعتزازها في المشاركة في فيلم "آدم"

وبالتشجيع الذي لقيته من المخرجة مريم التوزاني معتبرة دورها في الفيلم علامة مميزة في مسارها الفني الذي تسعى من خلاله إلى إغنائه بانفتاحها على تجارب فنية وإبداعية أخرى محلية وعربية وهو مطمح يسعى إليه كل فنان موهوب ومتطلع للمزيد من الاحتكاك والانفتاح على المشاهد على نطاق محلي وعربي واسع.

وللإشارة فإن الممثلة نسرين الراضي حتى قبل تخرجها من المعهد العالي للفن المسرحي كانت قد شاركت في بعض الأفلام الثانويّة كما ظهرت على خشبة المسرح مؤديةً بعض الأدوار المسرحيّة في المغرب قبل أن تنتقل لكل من فرنسا وإيطاليا للمشاركة في عددٍ من الورشات والأعمال ذات الصلة المُباشرة بالسينما والتمثيل، حيث أنه وإلى حدود عام 2014 كانت نسرين قد ظهرت في حوالي 22 فيلمًا قصيرًا إلى جانبِ ثلاثة أفلام تلفزيونية .

وفيلمين مطولين وكذلك ثلاثة مسلسلات لكنّ المُشاهِد المغربي تعرّف عليها حينما لعبت دور "كريمة" في مسلسل "زينة" للمخرج ياسين فنان كما ظهرت في نفسِ العام في مسلسل "صدى الجدران" الذي عُرض على قناة الأولى.