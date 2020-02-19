حبيبة آل باتشينو السابقة: البخل وفارق السن سبب انفصالنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن السن ليس مجرد رقم بالنسبة لحبيبة آل باتشينو السابقة، ميتال دوهان، إذ كشفت أن سبب انفصالها عن النجم المخضرم هو فارق السن الكبير بينهما.

نقلت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية السبب الحقيقي وراء انفصال الممثلين، إذ قالت "دوهان": "نعم فارق السن هو السبب، مهما تجاهلت الأمر، إلا أن حبنا لم يصمد أبدأ أمام هذا الفارق، كوني في الـ 43، بينما هو في الـ 79".

ورغم اعتراف "دوهان" أنها انفصلت عن الممثل بسبب خلاف وقع بينهما مؤخرًا، إلا أنها ما زالت تصر على حبها واعتزازها به.

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وذكرت الممثلة، أنها كانت سعيدة أن تتواجد بجوار الممثل عندما احتاج إليها، معبرة عن فخرها بأن تكون جزءًا من إرثه بفضل علاقتهما العاطفية، متمنيةً أن يظلا أصدقاء حتى لو لم تكتمل علاقتهما.

وبسؤالها عن الهدايا التي كان يقدمها لها آل باتشينو بطل فيلم "الأيرلندي"، أجابت ساخرة: "ليس كريمًا كما يتوقع الناس".

وتابعت: "كان يجلب لي الورود فقط، كيف يمكنني أن أقول بأدب أنه كان بخيلًا!"