شاهد.. لماذا استعانت نجوى كرم بمروحية بعيد الحب؟

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جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بعيد الحب على طريقتها الخاصة من دون أن تنسى محبيها. إذ قامت باستئجار طوافة حلقت فوق ساحة الشهداء في العاصمة بيروت.
ورمت الطوافة مناشير بمناسبة عيد الحب كُتب عليها من جهة: "عيد حب سعيد 2020!"
كما كُتب من الجهة الأخرى: "#لبنان_بقلبنا نجوى كرم".
مؤيدة للحراك
وكانت الفنانة نجوى كرم تحدثت لـ"العربية.نت" عن الوضع في لبنان، وأكدت أنها مع الحراك الذي يحقق التطور للشعب وينقله إلى مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية أفضل.
كما كشفت الفنانة أنها لا تملك أهدافا سياسية في حياتها أبدا، مناشدة الوزيرات الجديدات في الحكومة إدارة البلد بالشكل الصحيح، لأن الوطن يحتاج في هذه الفترة إلى مخلصين، وإلى قرارات تنقذه من التدهور والانهيار الاقتصادي، حسب تعبيرها.
وأعلنت نجوى أنها لم تتمكن من إصدار أغنياتها هذه الفترة بسبب الأوضاع الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان، كما أكدت أنها لا تنوي إحياء حفلات في شهر فبراير/شباط الحالي.
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