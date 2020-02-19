شكرا لقرائتكم خبر عن "احترمتك" آخر تسريبات ألبوم محمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعرضت أغنية "احترمتك" للفنان محمد فؤاد، للتسريب منذ قليل على الكثير من الصفحات غير الرسمية، والتي تحمل اسم محبي الفنان محمد فؤاد، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها ألبوم فؤاد الجديد، الذي يحمل عنوان "سلام" وكان من المقرر طرحه في الأسواق سبتمبر 2018، إلى القرصنة، فقد تعرض من قبل لتسريب أغنية "سلام"، وأغنية "استحملتني"، وأغنية "في حضنك"، وأغنية "وسوء تقدير"

جدير بالذكر أن آخر ألبوم لفؤاد أصدر عام 2010 تحت اسم "بين إيديك"، ولم يحدد فؤاد إلى الآن موعد نهائي لطرح الألبوم الجديد، وقد طالب جمهور فؤاد بسرعة طرحه للألبوم من خلال هاشتاج #ارجع ـ يافؤاد ـ وحشتنا ـ يافؤش.

وأصدرت إحدى صفحات محبى فؤاد بيانًا جاء فيه: نتقدم نحن جمهور الفنان الكبير محمد فؤاد وأدمنز الصفحات غير الرسمية (المحبه له) والتي ما كان لها أن تتواجد إلا بغرض الحب والتقدير للفنان محمد فؤاد كتعبير جاد عن مدى الحب والتقدير له ولتاريخه الفني الكبير والمشرف له ولنا كجمهور يعشقه ويعتبره ليس فقط رمز وركن أساسي من أركان الغناء في مصر والوطن العربي وإنما جزء منا كأخ وصديق تربينا علي فنه الراقي المحترم.. فإننا نتقدم باعتذار للنجم الكبير الغالي علينا.. لما بدر منا والسماح لإحدى مقاطع الأغنيات بالتسريب.. ولكن لابد من توضيح بعض الأمور".

Advertisements

وأضاف البيان: "أننا لم نكن نسمح بانتشار مثل هذه التسريبات إلا بدافع الحب ولأننا وحشنا صوتك اللي غاب عننا لفترة كبيرة سواء بقصد منك أو بدون قصد.. وأننا لم نقم بنشر مثل تلك التسريبات إلا بعد انتشارها بالفعل على أحد المواقع علي السوشيال ميديا.. وأن هذه الأغنيات موجودة ومسربة بالفعل عن طريق أحد الموزعين الموسيقيين، لكننا كجمهور محب لك لم ننشر هذه الاغنية إلا بدافع الحب لك".



وتابع البيان: "نرجو منك إلتماس العذر لنا بأننا سنقوم بعرض أغنية أخري موجودة بالفعل على أغلب المواقع والجروبات ولكن كل هذا بدافع الحب فقط ولكي يعلم من يحاولون التشكيك في ما تقدمه من فن وقيمة فنية راقية لم يستطعوا الوصول لها يوم من الأيام.. فنحن نعلم جيدًا أنك أيضًا مثلنا حزين لتدني المستوي الذي وصل له حال الفن في مصر.. ولكنك دائما تلتزم الصمت كعادتك في مثل هذه الأمور.. أرجوك يا فؤش أن تتقبل خالص اعتذارنا... ونرجو منك رجاء أخير أن تقوم بعمل فيديو أو بيان رسمي لتوضح لكل جمهورك ومحبيك حجم المؤامرة التي تتعرض لها في الفترة الأخيرة".

وتعرضت أغنيات ألبوم "سلام" فى وقت سابق للتسريب الذى شمل مقاطع من أغنيات "سلام، راضية بحالى، سوء تقدير" ضمن 12 أغنية يستعد فؤاد لطرحها فى الألبوم، ولم تتوقف التسريبات لمقاطع من أغنيات الألبوم بل وصلت لنشر أغنيات كاملة من ضمنها "فى حضنك، وسوء تقدير".