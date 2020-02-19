شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يطرح أغنية "حياتى مش تمام" لايف على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأحيا النجم رامى صبرى مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا فى جدة والذى رفع شعار كامل العدد بحضور أكثر من 10 آلاف متفرج وقدم من خلال عددا كبيرا من أغانيه الرومانسية بالإضافة إلى أغانى ألبومه الأخير "فارق معاك" منها بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا وغيرها وتفاعل معه الجمهور بالهتاف وترديد أغانيه، كما أن تذاكر الحفل نفدت من أول يوم من طرحها.

من ناحية أخرى طرح رامى صبرى أغنية جديدة، مؤخرا طرحها على شكل فيديو كليب من ألبومه جديد تحت عنوان "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى.

Advertisements

وطرح رامى صبرى مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".

وأعلن المطرب رامى صبرى، مؤخرا فوزه بجائزة أفضل مطرب عربى فى مهرجان "نجم العرب" لعام 2019، وكتب تعليقا على صورة عبر حسابه الشخصى بـ"إنستجرام": فزت بجائزة أفضل مطرب عربى فى مهرجان نجم العرب 2019، وذلك من خلال التصويت من الوطن العربى فقط.